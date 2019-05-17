В Ростовской области отец разыскивает 23-летнего сына



Уже около десяти дней в Ростовской области разыскивают 23-летнего парня. Александр Кислянка ушёл из дома в Батайске вечером 12 мая.



Как рассказал отец молодого человека, они проживают вдвоём. В выходной день они вместе поужинали, пообщались за столом. Через какое-то время папа Александра ненадолго заснул. Когда открыл глаза, сына уже не было дома.



С тех пор он не отвечает на звонки, не заходит в социальные сети. Кислянка будто канул в лету. Но вскоре блеснул луч надежды: одноклассница Александра рассказала, что 16 мая видела его возле сквера в районе стадиона «Заря». Он был одет в белую майку и цветные шорты. Куда парень отправился дальше — неизвестно.



Рост молодого человека примерно 184 сантиметров. У него среднее телосложение, короткие русые волосы и голубые глаза.



Если вы знаете, где может находиться Александр Кислянка, сообщите по телефону 8-989-512-75-48.