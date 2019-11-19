В Ростовской области женщина пострадала в ДТП: виновник скрылся с места аварии



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В Ростовской области в результате аварии пострадал один человек. ДТП случилось 20 ноября около 9 часов в селе Кагальник Азовского района.



По предварительным данным, 33-летний мужчина, управляя «ВАЗ-2114», превысил скорость движения. Не справившись с управлением, он вылетел с дороги, в результате чего автомобиль перевернулся.



- В результате аварии пострадала 34-летняя пассажира машины, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».



Водитель самостоятельно выбрался из авто и, бросив женщину, сбежал с места ДТП. Вскоре его задержали. Пострадавшая сейчас находится в больнице.