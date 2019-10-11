Женщина и подросток пострадали в ДТП в Ростовской области



Авария с двумя пострадавшими произошла в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Азове 13 октября.



Около 13 часов на улице Мира столкнулись две машины. Предварительно, неизвестный водитель на неустановленном авто, двигаясь по дороге, превысил скорость. Он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Шкода Рапид» под управлением 40-летней женщины.



- В результате столкновения пострадали два человека, - рассказали пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский». - Медики доставили в больницу водителя и 12-летнюю пассажирку иномарки.



Виновник аварии скрылся с места происшествии. Сейчас правоохранители занимаются его розыском. Если были свидетелем ДТП или знаете, где может находиться водитель, позвоните по телефонам: 8-863-427-14-20, 8-863-426-75-02, 8-863-426-79-98, 8-863-427-14-11 или 02.