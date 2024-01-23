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В Ростовской области зерновоз перегородил проезд после ДТП на М-4

В Ростовской области зерновоз перегородил проезд после ДТП на М-4
В Ростовской области из-за ДТП затруднено движение на трассе М-4 «Дон». Авария произошла утром 23 января под поселком Тарасовским.

По словам очевидцев, водитель грузовика ехал в сторону Каменска-Шахтинского Недалеко от хутора 1-го Мая мужчина потерял управление над фурой. Многотонная машина врезалась в отбойник и стала поперек дороги. От сильного удара часть зерна высыпалась на дорогу.

По данным на 10:10, на участке образовалась трехкилометровая пробка. Есть ли пострадавшие в результате аварии, не сообщается. В УГИБДД по Ростовской области пока никак не комментировали случившееся.
Фото: СоцСети
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