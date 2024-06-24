В Ростовской области за прошедшую неделю утонули пять человек

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области за прошлую неделю в водоемах утонули пять человек. Трагические случаи произошли с 17 по 23 июня.В Азове из реки Мокрый Кагальник выловили тело 53-летнего мужчины. Еще одного погибшего обнаружили в Цимлянском водохранилище вблизи города Волгодонска.В донской столице в Ростовском море во время купания утонул мужчина. При похожих обстоятельствах в Красном Сулине оборвалась жизнь 19-летнего парня. Также из реки Дон в хуторе Колузаево Азовского района достали тело 56-летнего мужчины.- Все происшествия случились в необорудованных для купания местах, - сообщили в региональном ГУ МЧС.