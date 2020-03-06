В Ростовской области рядом с границей нашли труп мужчины



Тело мужчины обнаружили недалеко от границы в Ростовской области. Труп нашли на днях возле автомобильного пропускного пункта Донецк.



Как сообщил Rostov.ru собственный источник, страшную находку сделал подросток. Мальчик решил пробраться в заброшенный дом. Там он наткнулся на скелетированные останки человека. Ребёнок выбежал на улицу и рассказал об этом жильцам близлежащих домов. На место вызвали правоохранителей. Специалисты осмотрели место происшествия и отправили тело на экспертизу.



Умершим оказался 52-летний житель России, приехавший из другого города. Проверка показала, что его смерть не была насильственной. Труп пролежал в заброшенном здании около полугода. Обстоятельства смерти мужчины устанавливают.