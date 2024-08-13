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В Ростовской области военнослужащую подозревают в государственной измене

В Ростовской области военнослужащую подозревают в государственной измене
В Ростовской области военнослужащую подозревают в госизмене. Об этом 13 июля рассказали в региональном УФСБ.

По версии следствия, ростовчанка вела активную переписку с сотрудником разведки Министерства обороны соседнего государства. В 2023 году ей поручили устроиться на службу в Вооружённые Силы РФ, чтобы собирать данные об арсеналах, базах и складах Южного военного округа.

Полученные сведения она якобы передавала в переписке через мессенджер. Через время девушку задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». Ей грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.
Фото: ростов.ру
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