Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области водитель ВАЗа сбил 59-летнего мужчину

В Ростовской области водитель ВАЗа сбил 59-летнего мужчину
В селе Ремонтном Ростовской области водитель «ВАЗ-211440» сбил 59-летнего мужчину. ДТП случилось 5 января.

По предварительным данным, примерно в 21:00 по проезжей части двигался легковой автомобиль, которым управлял 20-летний парень. По дороге в том же направлении шел мужчина. Из-за мокрого асфальта молодой человек за рулем легковушки не справился с управлением и сбил пешехода.

В региональном УГИБДД рассказали, что пострадавшего в аварии мужчину доставили в больницу.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.