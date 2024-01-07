В Ростовской области водитель ВАЗа сбил 59-летнего мужчину

Фото: Ростов ру

В селе Ремонтном Ростовской области водитель «ВАЗ-211440» сбил 59-летнего мужчину. ДТП случилось 5 января.По предварительным данным, примерно в 21:00 по проезжей части двигался легковой автомобиль, которым управлял 20-летний парень. По дороге в том же направлении шел мужчина. Из-за мокрого асфальта молодой человек за рулем легковушки не справился с управлением и сбил пешехода.В региональном УГИБДД рассказали, что пострадавшего в аварии мужчину доставили в больницу.