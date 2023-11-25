В Ростовской области водитель ВАЗа сбил 64-летнего пешехода

Фото: Ростов ру

В Каменск-Шахтинском водитель ВАЗа сбил пешехода. Происшествие случилось 24 ноября около 17:00.По предварительной информации, по переулку Коммунистическому в районе дома № 122 проезжал ВАЗ, которым управлял 74-летний водитель. Пенсионер не заметил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу прямо перед машиной. Водитель не успел затормозить и сбил пешехода.В УГИБДД по Ростовской области рассказали, что в ДТП мужчина-пешеход получил травмы. Его доставили в больницу.