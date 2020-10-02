Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области водитель пострадал в перевернувшейся иномарке

В Ростовской области водитель пострадал в перевернувшейся иномарке
В Ростовской области 41-летний водитель иномарки пострадал в ДТП с «перевёртышем». Авария произошла около полудня 5 октября на автодороге Ростов - Семикаракорск - Волгодонск.

По предварительным данным, водитель «Хендай Солярис» не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
- В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Теги: ДТП в Ростовской области Авария в Ростовской области Трасса М-4 Дон Ростовская область Автодорога Ростовская область

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.