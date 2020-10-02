В Ростовской области водитель пострадал в перевернувшейся иномарке
В Ростовской области 41-летний водитель иномарки пострадал в ДТП с «перевёртышем». Авария произошла около полудня 5 октября на автодороге Ростов - Семикаракорск - Волгодонск.
По предварительным данным, водитель «Хендай Солярис» не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
- В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.