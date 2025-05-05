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В Ростовской области водитель пострадал в ДТП с перевернувшимся автомобилем

В Ростовской области водитель пострадал в ДТП с перевернувшимся автомобилем
В Ростовской области водитель «Хендай Солярис» попал в больницу после жесткого ДТП. Авария случилась в центре Новочеркасска 4 мая.

Около 14:00 водитель кроссовера «Москвич-3» ехал по проспекту Ермака. Во время поворота на улицу Маяковского он не уступил дорогу «Хендай Солярису». После удара иномарка наехала на бордюр и перевернулась.

- После ДТП 33-летнего водителя «Хендай» госпитализировали, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: ГАИ
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