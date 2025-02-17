В Ростове-на-Дону в ДТП пострадал 22-летний водитель «Газели»
На перекрестке улицы Народного Ополчения и Доломановского столкнулись «Газель» и «Хендай Солярис». В результате ДТП пострадал водитель «Газели». Авария случилась 17 февраля.
В районе дома №182 автомобилист за рулем легковушки «Хендай Солярис» не уступил дорогу «Газели» под управлением 22-летнего водителя. В результате произошло столкновение.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водитель большегруза пострадал. С травмами мужчина доставлен в больницу.