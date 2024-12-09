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В Ростовской области водитель «Ниссана» сбил 34-летнего пешехода

В Ростовской области водитель «Ниссана» сбил 34-летнего пешехода
В Азовском районе Ростовской области водитель «Ниссана» сбил мужчину. Авария случилась 6 декабря в хуторе Победа около 16:50.

Предварительно, 38-летний водитель «Ниссан-Альмера» двигался возле дома №46 на улице Филипченко. В этот момент на дорогу вышел пешеход. Он остановился на дороге и не планировал ее переходить.

По данным инспектора ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадия Правдюкова, в результате ДТП 34-летнего пешехода с травмами доставили в больницу. Все обстоятельства случившегося выясняют.
Фото: Инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков,
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