В Ростовской области водитель «Ниссана» сбил 34-летнего пешехода

Фото: Инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков,

В Азовском районе Ростовской области водитель «Ниссана» сбил мужчину. Авария случилась 6 декабря в хуторе Победа около 16:50.Предварительно, 38-летний водитель «Ниссан-Альмера» двигался возле дома №46 на улице Филипченко. В этот момент на дорогу вышел пешеход. Он остановился на дороге и не планировал ее переходить.По данным инспектора ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадия Правдюкова, в результате ДТП 34-летнего пешехода с травмами доставили в больницу. Все обстоятельства случившегося выясняют.