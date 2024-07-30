В Ростовской области водитель мотоцикла пострадал в ДТП с легковушкой
В городе Шахты Ростовской области 22-летний мотоциклист пострадал в ДТП. Жуткая авария случилась 30 июля около 20:00.
По предварительным данным, молодой человек на «Мотолэнд XF-250» ехал по переулку Тамбовскому. В районе пересечения с проспектом Ленинского Комсомола он врезался во встречный автомобиль – «Тойоту Марк». От удара мотоциклиста отбросило в сторону.
По информации регионального УГИБДД, пострадавшего отвезли в больницу.