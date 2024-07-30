Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области водитель мотоцикла пострадал в ДТП с легковушкой

В Ростовской области водитель мотоцикла пострадал в ДТП с легковушкой
В городе Шахты Ростовской области 22-летний мотоциклист пострадал в ДТП. Жуткая авария случилась 30 июля около 20:00.

По предварительным данным, молодой человек на «Мотолэнд XF-250» ехал по переулку Тамбовскому. В районе пересечения с проспектом Ленинского Комсомола он врезался во встречный автомобиль – «Тойоту Марк». От удара мотоциклиста отбросило в сторону.

По информации регионального УГИБДД, пострадавшего отвезли в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.