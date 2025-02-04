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В Ростовской области в жуткой аварии пострадал ребенок

В Ростовской области в жуткой аварии пострадал ребенок

В Ростовской области произошла серьезная авария, в результате которой пострадал ребенок. Об этом проинформировали в ГКУ РО «РО ПСС».

Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в Новошахтинске на улице Можайского. Согласно предварительным данным, столкнулись автомобили ВАЗ и «Шкода».

Вероятно, водители не справились с управлением из-за скользкой дороге, и легковушки на высокой скорости столкнулись друг с другом.

В результате аварии некоторые пассажиры оказались заблокированными в автомобилях.
Фото: ГКУ РО «РО ПСС»
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