В Ростовской области в реанимации после ДТП скончался подполковник полиции

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области подполковник полиции скончался после ДТП с ВАЗом. Происшествие случилось еще утром 8 ноября на трассе Волгодонск – Зимовники.Врио начальника следственного управления МУ МВД России «Волгодонское» 41-летний Денис Сушков ехал на своем «Хендай Акцент», когда в него на полной скорости влетел ВАЗ, за рулем которого был 21-летний парень. Молодой человек хотел обогнать иномарку правоохранителя, но не справился с управлением.Обоих водителей с травмами доставили в больницу. Спустя какое-то время после аварии Сушков попал в реанимацию, но врачи не смогли его спасти. Денис скончался спустя сутки после аварии. Второй пострадавший водитель находится на лечении в медучреждении.Денис Сушков работал в Волгодонске с октября 2021 года. До этого был руководил следственным отделом по Мартыновскому району. В день трагедии подполковник ехал на службу.