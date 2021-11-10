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В Ростовской области в реанимации после ДТП скончался подполковник полиции

В Ростовской области в реанимации после ДТП скончался подполковник полиции
В Ростовской области подполковник полиции скончался после ДТП с ВАЗом. Происшествие случилось еще утром 8 ноября на трассе Волгодонск – Зимовники.

Врио начальника следственного управления МУ МВД России «Волгодонское» 41-летний Денис Сушков ехал на своем «Хендай Акцент», когда в него на полной скорости влетел ВАЗ, за рулем которого был 21-летний парень. Молодой человек хотел обогнать иномарку правоохранителя, но не справился с управлением.

Обоих водителей с травмами доставили в больницу. Спустя какое-то время после аварии Сушков попал в реанимацию, но врачи не смогли его спасти. Денис скончался спустя сутки после аварии. Второй пострадавший водитель находится на лечении в медучреждении.

Денис Сушков работал в Волгодонске с октября 2021 года. До этого был руководил следственным отделом по Мартыновскому району. В день трагедии подполковник ехал на службу.
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области
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