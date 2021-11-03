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На трассе Волгодонск - Зимовники ВАЗ врезался в иномарку

На трассе Волгодонск - Зимовники ВАЗ врезался в иномарку

На трассе Волгодонск - Зимовники ВАЗ врезался в иномарку. ДТП произошло утром 8 ноября.

По предварительной информации, за рулем автомобиля марки «ВАЗ-21101» был 21-летний парень. Он ехал по трассе, но неподалеку от 4-го километра автодороги попытался обогнать впереди едущую машину. Водитель понял, что не успеет вернуться на свою полосу, поэтому начал выполнять обратный маневр. В этот момент отечественное авто занесло, и оно на скорости врезалось в «Хендай Акцент», которым управлял 41-летний водитель.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадали водители обеих машин. С различными травмами их доставили в городскую больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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