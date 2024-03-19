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В Ростовской области в посадке обнаружили обглоданный труп мужчины

В Ростовской области в посадке обнаружили обглоданный труп мужчины
В Ростовской области в посадке обнаружили разлагающийся труп мужчины. Происшествие случилось 19 марта в Матвеево-Курганском районе.

По данным портала Donday, тело обнаружили в селе Екатериновке местные жители. Мужчина лежал недалеко от водоема, а рядом в камышах валялись его резиновые сапоги. На трупе уже были явные гнилостные изменения, а некоторые части тела умершего были обглоданы животными.

Что стало причиной смерти мужчины, пока не известно. Тело забрали на экспертизу, чтобы уточнить время и обстоятельства смерти.
Фото: Дондей.
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