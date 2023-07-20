В Ростовской области на берегу Сухо-Соленовского залива обнаружили труп мужчины
На берегу Сухо-Соленовского залива в районе Волгодонска обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает Donday-Волгодонск.
Тело мужчины было обнаружено на берегу залива в камышах. Он был одет. Видимых признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружено. Чтобы установить точную причину его смерти, тело отправили на экспертизу.
По приметам мужчина совпадает с пропавшим более неделей назад жителем Волгодонска. Однако подтвердить это можно будет только после проведения экспертизы и опознания родственниками.