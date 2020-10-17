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В Ростовской области в массовом ДТП пострадал водитель ВАЗа

В Ростовской области в массовом ДТП пострадал водитель ВАЗа
В Ростовской области на автодороге Ростов - Семикаракорск - Волгодонск произошло массовое ДТП с тремя машинами. В результате аварии пришлось госпитализировать одного из водителей с многочисленными травмами. Об этом сообщили в УГИБДД по региону 19 октября.

Происшествие случилось 18 октября после полудня на трассе недалеко от Аксайского района. По предварительным данным, 53-летний водитель «ВАЗ-21074» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Сначала он врезался в «БМВ» под управлением 35-летнего мужчины, а затем столкнулся с 55-летним водителем «Хендай Элантры».

От отечественной легковушки практически ничего не осталось. Левые боковые двери сильно смяты, а передняя часть машины совсем оторвана.
- В результате ДТП водитель ВАЗа получил травмы и был доставлен в больницу, - добавили инспекторы.

В настоящее время выясняют все обстоятельства происшествия.

Теги: массовое ДТП ДТП в Ростовской области

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