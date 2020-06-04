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В Ростовской области в колодце нашли труп пенсионерки

В Ростовской области в колодце нашли труп пенсионерки
Пожилая страдала болезнью Альцгеймера.
На Дону в колодце во дворе частного дома нашли труп пенсионерки. Тело обнаружили на окраине города Донецка на улице Ростовской.

По словам соседей погибшей, женщине было 93 года. Она страдала болезнью Альцгеймера и часто бродила по улицам, разговаривая сама с собой. Но чаще её видели сидящей на крыльце дома, пишет novostdon.ru.

Пропажу пенсионерки обнаружила её дочь 6 июня, когда вернулась с работы. Найти пожилую женщину удалось только к вечеру. На место прибыли полицейские и спасатели. Последние достали погибшую из колодца.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Вероятно, она случайно упала в глубокий колодец и погибла.

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