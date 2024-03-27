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В Ростовской области в ДТП с участием двух фур пострадал 61-летний водитель

В Ростовской области в ДТП с участием двух фур пострадал мужчина. Происшествие случилось в Каменском районе около 17:30.

По предварительным данным, 61-летний мужчина ехал за рулем фуры «ДАФ» с полуприцепом. Он не выдержал нужного расстояния и столкнулся с грузовиком «Вольво» под управлением 34-летнего водителя, который двигался впереди. В результате аварии в фуре, провозившей растворитель, произошла утечка. На место прибыли спасатели. Специалисты нейтрализовали растворитель песком и пеной.

В региональном УГИБДД сообщили, что в результате происшествия пострадал 61-летний водитель «ДАФ».
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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