В Ростовской области в ДТП с участием двух фур пострадал 61-летний водитель

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области в ДТП с участием двух фур пострадал мужчина. Происшествие случилось в Каменском районе около 17:30.По предварительным данным, 61-летний мужчина ехал за рулем фуры «ДАФ» с полуприцепом. Он не выдержал нужного расстояния и столкнулся с грузовиком «Вольво» под управлением 34-летнего водителя, который двигался впереди. В результате аварии в фуре, провозившей растворитель, произошла утечка. На место прибыли спасатели. Специалисты нейтрализовали растворитель песком и пеной.В региональном УГИБДД сообщили, что в результате происшествия пострадал 61-летний водитель «ДАФ».