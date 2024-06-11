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В Красном Сулине в ДТП с легковушкой погибла 85-летняя женщина

В Красном Сулине в ДТП с легковушкой погибла 85-летняя женщина
В Красном Сулине Ростовской области в ДТП с легковушкой погибла 85-летняя женщина. Происшествие случилось 10 июня.

По предварительным данным, легковой автомобиль "ВАЗ 21144" двигался по улице Браткой под управлением 74-летнего водителя. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и съехал с проезжей части. После чего транспортное средство врезалось в опору ЛЭП.

Как сообщает УГИБДД по Ростовской области, в результате автомобильной аварии на месте скончался 85-летняя пассажирка. Водитель и еще один 75-летний пассажир были госпитализированы с травмами.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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