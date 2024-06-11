В Красном Сулине в ДТП с легковушкой погибла 85-летняя женщина

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Красном Сулине Ростовской области в ДТП с легковушкой погибла 85-летняя женщина. Происшествие случилось 10 июня.По предварительным данным, легковой автомобиль "ВАЗ 21144" двигался по улице Браткой под управлением 74-летнего водителя. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и съехал с проезжей части. После чего транспортное средство врезалось в опору ЛЭП.Как сообщает УГИБДД по Ростовской области, в результате автомобильной аварии на месте скончался 85-летняя пассажирка. Водитель и еще один 75-летний пассажир были госпитализированы с травмами.