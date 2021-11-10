На Дону 30-летний водитель легковушки погиб в ДТП с трактором

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области произошла смертельная авария с участием трактора. ДТП случилось около полудня 11 ноября в Ремонтненском районе.По предварительным данным, 58-летний водитель трактора «Беларус» ехал по автодороге поселок Орловский - село Ремонтное. В районе 111-го километра он повернул налево, не пропустив встречный «ВАЗ-2107». Водитель легковушки не успел остановиться и врезался в тягач. От сильного удара «семерке» разворотило всю переднюю часть.- В результате ДТП 30-летний водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.Медики осмотрели водителя трактора, однако тому не потребовалась госпитализация. Мужчина отделался ушибами и царапинами.