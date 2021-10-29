В Ростовской области в ДТП с маршруткой пострадал пьяный водитель ВАЗа
В Ростовской области пьяный 41-летний водитель «семерки» устроил ДТП с «ГАЗелью». Авария произошла 1 ноября.
На 20-м километре автодороги Ростов - Азов пьяный водитель «ВАЗ-2107» выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с пассажирской маршруткой, следовавшей в Кулешовку. В результате ДТП пострадал водитель «семерки». 61-летний водитель «ГАЗели» и четверо находившихся в салоне пассажиров остались невредимыми.
В отношении водителя ВАЗа составили протокол об административном правонарушении.