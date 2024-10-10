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В Ростовской области в ДТП с «Ладой» пострадал один человек

В Ростовской области в ДТП с «Ладой» пострадал один человек
В Ростовской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадал мужчина. Авария случилась 6 октября в Октябрьском районе.

Предварительно, около 14:30 водитель «Лады Приоры» двигался по дороге в посёлке Каменоломни. На нерегулируемом перекрёстке он не уступил дорогу автомобилю «Киа Рио», и произошло столкновение.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в результате ДТП пострадал 52-летний пассажир «Лады». Мужчина был доставлен в больницу с травмами.
Фото для иллюстрации Яндекс карты поселок Каменоломни
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