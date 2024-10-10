В Ростовской области в ДТП с «Ладой» пострадал один человек

Фото для иллюстрации Яндекс карты поселок Каменоломни

В Ростовской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадал мужчина. Авария случилась 6 октября в Октябрьском районе.Предварительно, около 14:30 водитель «Лады Приоры» двигался по дороге в посёлке Каменоломни. На нерегулируемом перекрёстке он не уступил дорогу автомобилю «Киа Рио», и произошло столкновение.Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в результате ДТП пострадал 52-летний пассажир «Лады». Мужчина был доставлен в больницу с травмами.