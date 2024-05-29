В Ростовской области на трассе в ДТП погиб водитель «Лады» и пострадал ребенок

Фото: Rostov.ru

На трассе в Ростовской области в ДТП погиб водитель «Лады Приоры» и пострадал ребенок. Авария произошла 29 мая на автодороге «Новороссия» в Неклиновском районе.По предварительным данным, водитель за рулем «Лады Приоры» около 17:40 ехал на 80-м километре трассы. В какой-то момент он не пропустил на дороге «ДАФ». В результате крутого маневра машины столкнулись на полном ходу.- В результате ДТП погиб водитель «Лады», несовершеннолетний пассажир пострадал. Ребенка доставили в больницу с травмами, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.