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В Ростовской области на трассе в ДТП погиб водитель «Лады» и пострадал ребенок

В Ростовской области на трассе в ДТП погиб водитель «Лады» и пострадал ребенок
На трассе в Ростовской области в ДТП погиб водитель «Лады Приоры» и пострадал ребенок. Авария произошла 29 мая на автодороге «Новороссия» в Неклиновском районе.

По предварительным данным, водитель за рулем «Лады Приоры» около 17:40 ехал на 80-м километре трассы. В какой-то момент он не пропустил на дороге «ДАФ». В результате крутого маневра машины столкнулись на полном ходу.

- В результате ДТП погиб водитель «Лады», несовершеннолетний пассажир пострадал. Ребенка доставили в больницу с травмами, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
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