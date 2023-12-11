В Ростовской области в ДТП с КамАЗом пострадал трехлетний ребенок

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области ребенок пострадал в ДТП. Авария произошла 11 декабря около 11:00 в Морозовском районе.По предварительной информации, 30-летняя женщина на «Киа Рио» свернула с автодороги Морозовск - Цимлянск - Волгодонск к поселку Знаменке. В какой-то момент она не сбросила вовремя скорость и влетела в попутный КамАЗ.Автомобиль буквально впечатался в грузовик. Удар был настолько сильным, что лобовое стекло покрылось трещинами, а капот разворотило.— В результате ДТП пострадал трехлетний пассажир «Киа Рио», — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.