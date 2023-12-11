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В Ростовской области в ДТП с КамАЗом пострадал трехлетний ребенок

В Ростовской области в ДТП с КамАЗом пострадал трехлетний ребенок
В Ростовской области ребенок пострадал в ДТП. Авария произошла 11 декабря около 11:00 в Морозовском районе.

По предварительной информации, 30-летняя женщина на «Киа Рио» свернула с автодороги Морозовск - Цимлянск - Волгодонск к поселку Знаменке. В какой-то момент она не сбросила вовремя скорость и влетела в попутный КамАЗ.

Автомобиль буквально впечатался в грузовик. Удар был настолько сильным, что лобовое стекло покрылось трещинами, а капот разворотило.

— В результате ДТП пострадал трехлетний пассажир «Киа Рио», — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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