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В Ростовской области в ДТП с иномаркой и «Ладой» пострадала девушка

В Ростовской области в ДТП с иномаркой и «Ладой» пострадала девушка
В Ростовской области девушка за рулем иномарки протаранила машину отечественного производства. Авария произошла вечером 11 августа на проспекте Ленинского Комсомола.

По предварительным данным, 29-летняя девушка-водитель «Пежо-408» нарушила правила при повороте, не уступив проезд «Ладе-211440», за рулем которой был 22-летний парень. В результате произошло столкновение автомобилей.

В ДТП получила травмы 21-летняя пассажирка «Лады». Ее доставили в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

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