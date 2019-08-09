В Ростовской области в ДТП с иномаркой и «Ладой» пострадала девушка
В Ростовской области девушка за рулем иномарки протаранила машину отечественного производства. Авария произошла вечером 11 августа на проспекте Ленинского Комсомола.
По предварительным данным, 29-летняя девушка-водитель «Пежо-408» нарушила правила при повороте, не уступив проезд «Ладе-211440», за рулем которой был 22-летний парень. В результате произошло столкновение автомобилей.
В ДТП получила травмы 21-летняя пассажирка «Лады». Ее доставили в больницу.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.