В Ростовской области в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области в аварии с грузовиком погиб водитель легковушки. Трагедия произошла 16 июля около 15:30 на трассе Элиста – Зимовники.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, водитель «ВАЗ-21099» выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик «Скания» под управлением 45-летнего водителя.- В результате ДТП водитель «ВАЗ-21099» от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в ведомстве.Тело погибшего и разбитый автомобиль оказались в таком состоянии, что полицейским до сих пор не удалось установить его личность.