Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

В Ростовской области в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки
В Ростовской области в аварии с грузовиком погиб водитель легковушки. Трагедия произошла 16 июля около 15:30 на трассе Элиста – Зимовники.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, водитель «ВАЗ-21099» выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик «Скания» под управлением 45-летнего водителя.

- В результате ДТП водитель «ВАЗ-21099» от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в ведомстве.

Тело погибшего и разбитый автомобиль оказались в таком состоянии, что полицейским до сих пор не удалось установить его личность.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.