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В Ростовской области в доме многодетной семьи взорвался котел

В Ростовской области в доме многодетной семьи взорвался котел
В Ростовской области в доме многодетной семьи взорвался котел. Происшествие случилось утром 22 ноября в селе Самарском.

В доме № 90 на улице Переездной взорвался котел. Он находился на кухне. После взрыва небольшую комнату охватило огнем. К счастью, жильцов на кухне во время взрыва не было.

Прибывшие спасатели быстро потушили возгорание. Но, судя по фото с места пожара, владельцам дома придется потратить немало денег, чтобы привести в нормальный вид кухню.
Фото: Соцсети.
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