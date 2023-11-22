Фото: Соцсети.

В Ростовской области в доме многодетной семьи взорвался котел. Происшествие случилось утром 22 ноября в селе Самарском.В доме № 90 на улице Переездной взорвался котел. Он находился на кухне. После взрыва небольшую комнату охватило огнем. К счастью, жильцов на кухне во время взрыва не было.Прибывшие спасатели быстро потушили возгорание. Но, судя по фото с места пожара, владельцам дома придется потратить немало денег, чтобы привести в нормальный вид кухню.