В Ростовской области в церковном приходе случился пожар



В церковном приходе города Миллерово случился пожар. Возгорание произошло около полуночи 18 января.



О происшествии на улице Красной сообщили очевидцы. Когда пожарные прибыли на место, огонь успел распространиться на площадь 20 квадратных метров. Спасателям понадобилось порядка получаса, чтобы полностью потушить возгорание.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Причина возгорания устанавливается.



К тушению привлекали восемь спасателей и две единицы техники.