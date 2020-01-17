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В Ростовской области в церковном приходе случился пожар

В Ростовской области в церковном приходе случился пожар
В церковном приходе города Миллерово случился пожар. Возгорание произошло около полуночи 18 января.

О происшествии на улице Красной сообщили очевидцы. Когда пожарные прибыли на место, огонь успел распространиться на площадь 20 квадратных метров. Спасателям понадобилось порядка получаса, чтобы полностью потушить возгорание.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Причина возгорания устанавливается.

К тушению привлекали восемь спасателей и две единицы техники.

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