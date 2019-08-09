В Ростовской области в аварии с участием легковушки и грузовика пострадали два человека





В Аксайском районе Ростовской области около аэропорта Платов водитель легковой иномарки протаранил большегруз. Авария произошла на 1 028-м километре трассы М-4 «Дон» около 18 часов 12 августа.







По версии специалистов ГИБДД, 23-летний водитель легкового автомобиля FAW нарушил дистанцию перед грузовиком «Рено Премиум» и протаранил его. От удара бампер иномарки зашел под прицеп большегруза.

- В результате ДТП получили травмы 34-летний и 18-летний пассажиры FAW. Оба госпитализированы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



По предварительным данным, на прицепе грузовика не стоял противоподкатный брус, который помог бы избежать сильных повреждений автомобилей.



