В Ростовской области умер заслуженный шахтер РФ

Фото: администрация города Шахты

В Ростовской области на 83-м году жизни умер заслуженный шахтер РФ. Виктор Колесников скончался 19 декабря.Всю свою трудовую карьеру он посвятил развитию угольной промышленности в городе Шахты. На протяжении 35 лет он работал в шахте «Аютинская-Западная». Бригада под его руководством неоднократно устанавливала рекорды по проходке подземных выработок.В 2015 году Виктору Колесникову присвоили звание «Почетный гражданин города Шахты». Ранее он был представлен к множеству трудовых наград.