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В Ростовской области умер заслуженный шахтер РФ

В Ростовской области умер заслуженный шахтер РФ
В Ростовской области на 83-м году жизни умер заслуженный шахтер РФ. Виктор Колесников скончался 19 декабря.

Всю свою трудовую карьеру он посвятил развитию угольной промышленности в городе Шахты. На протяжении 35 лет он работал в шахте «Аютинская-Западная». Бригада под его руководством неоднократно устанавливала рекорды по проходке подземных выработок.

В 2015 году Виктору Колесникову присвоили звание «Почетный гражданин города Шахты». Ранее он был представлен к множеству трудовых наград.
Фото: администрация города Шахты
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