Умер заслуженный работник культуры РФ из Ростовской области

Фото: администрация Таганрога

Заслуженный работник культуры РФ Виктор Скворцов умер в возрасте 72 лет. Жизнь музыкального педагога оборвалась 27 мая в Ростовской области.Виктор Скворцов родился и вырос в Таганроге. В родном городе окончил Детскую музыкальную школу имени Петра Чайковского по классу баяна. В 1984 году он стал директором этого учреждения и возглавлял его 38 лет — до 2022-го.За многолетнюю карьеру Виктор Скворцов был удостоен множества наград. В 1998 году ему присвоили звание «Заслуженный работник культуры РФ», а в 2012-м вручили медаль «За доблестный труд на благо Донского края».Виктора Скворцова похоронят 29 мая на Николаевском кладбище в Таганроге.