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Умер заслуженный работник культуры РФ из Ростовской области

Умер заслуженный работник культуры РФ из Ростовской области
Заслуженный работник культуры РФ Виктор Скворцов умер в возрасте 72 лет. Жизнь музыкального педагога оборвалась 27 мая в Ростовской области.

Виктор Скворцов родился и вырос в Таганроге. В родном городе окончил Детскую музыкальную школу имени Петра Чайковского по классу баяна. В 1984 году он стал директором этого учреждения и возглавлял его 38 лет — до 2022-го.

За многолетнюю карьеру Виктор Скворцов был удостоен множества наград. В 1998 году ему присвоили звание «Заслуженный работник культуры РФ», а в 2012-м вручили медаль «За доблестный труд на благо Донского края».

Виктора Скворцова похоронят 29 мая на Николаевском кладбище в Таганроге.
Фото: администрация Таганрога
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