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В Ростовской области судят мужчину, убившего своего знакомого во время перестрелки

В Ростовской области судят мужчину, убившего своего знакомого во время перестрелки

В Ростовской области идет суд над мужчиной, который во время вооруженного конфликта застрелил своего знакомого. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным суда, 6 декабря 2020 года Аркадий Шайбазов стал невольным участником конфликта его знакомых в поселке Дорожном. Ситуация накалялась, и хозяин дома достал пистолет, выстрелив в собутыльника. Шайбазов решил вмешаться и остановить перестрелку. Он взял еще один пистолет и вышел к ним на улицу. Чтобы напугать собутыльников, подозреваемый выстрелил в воздух. Кто-то из мужчин попытался отобрать у него пистолет, из-за чего подозреваемый снова выстрелил. При этом он ни в кого не целился. Пуля отрикошетила и попала в хозяина дома, причинив ему травмы, несовместимые с жизнью. Подозреваемый сбежал с места преступления и избавился от пистолета.

На Шайбазова завели уголовное дело по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Следующий суд состоится 14 декабря.
Фото: voronej.bezformata.com
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