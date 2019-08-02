В Ростовской области столкнулись микроавтобус и легковушка: есть пострадавшие



В Волгодонске произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. Авария случилась на улице Индустриальной 4 августа.



По предварительным данным, 32-летний водитель «Мазды» двигался по улице Гаражной. На пересечении с улицей Индустриальной он не заметил «ГАЗель» и врезался в неё. Удар пришёлся на правую сторону микроавтобуса.

– В ДТП пострадали 51-летний водитель и 53-летний пассажир микроавтобуса, – сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Пострадавшие госпитализированы. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.