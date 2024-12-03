В Ростовской области спустя четверть века раскрыли зверское убийство женщины и ее сына

- Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, — сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Фото: Архивные кадры СУ СК РФ по РО

В Ростовской области раскрыли убийство, совершенное четверть века назад. Жителя Волгодонска признали виновным за убийство двух человек в 1999 году.В марте 1999 года компания из четырех приятелей проводила время в доме, который находился в переулке Лазоревом города Волгодонска.В какой-то момент обстановка в доме стала напряженной. Причины этого неясны, но между мужчинами и женщиной, которая была хозяйкой дома, возникла сильная неприязнь. Тогда один из мужчин со своими друзьями взял бельевую веревку и задушил женщину. Затем они убили ее 17-летнего сына.После этого события мужчина, которому на тот момент было 23 года, изменил свои личные данные и скрылся. Только через 25 лет поисков полиция смогла найти его в Орловской области.В Следственном комитете по региону сообщили, что остальные фигуранты дела были осуждены на длительные сроки в 1999 году.