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В Ростовской области спустя четверть века раскрыли зверское убийство женщины и ее сына

В Ростовской области спустя четверть века раскрыли зверское убийство женщины и ее сына
В Ростовской области раскрыли убийство, совершенное четверть века назад. Жителя Волгодонска признали виновным за убийство двух человек в 1999 году. 

В марте 1999 года компания из четырех приятелей проводила время в доме, который находился в переулке Лазоревом города Волгодонска. 

В какой-то момент обстановка в доме стала напряженной. Причины этого неясны, но между мужчинами и женщиной, которая была хозяйкой дома, возникла сильная неприязнь. Тогда один из мужчин со своими друзьями взял бельевую веревку и задушил женщину. Затем они убили ее 17-летнего сына.

После этого события мужчина, которому на тот момент было 23 года, изменил свои личные данные и скрылся. Только через 25 лет поисков полиция смогла найти его в Орловской области. 

- Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, — сообщили в прокуратуре Ростовской области.

 
В Следственном комитете по региону сообщили, что остальные фигуранты дела были осуждены на длительные сроки в 1999 году.
Фото: Архивные кадры СУ СК РФ по РО
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