Житель Таганрога получил восемь лет «строгача» за убийство собутыльника

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В Таганроге вынесли приговор местному жителю, зарезавшему знакомого. Его признали виновным по статье «Убийство».Жуткое ЧП случилось вечером 25 сентября. Мужчина выпивал с товарищем в доме на улице Свободы. В какой-то момент между ними произошла ссора. После взаимных оскорблений один из них вышел из себя и ударил приятеля ножом в грудь. От ранения 30-летний мужчина скончался.Полиция задержала главного подозреваемого. В отношении 30-летнего горожанина возбудили уголовное дело и отправили его в СИЗО.— Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год, — сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Приговор еще не вступил в законную силу.