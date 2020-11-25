В Ростовской области разыскивают мужчину, зверски убившего пенсионерку
В Ростовской области мужчина зарезал пожилую женщину. Убийство случилось в Каменском районе 19 ноября.
Как сообщил DonDay.ru, 34-летний уроженец Луганской Народной Республики работал и жил у пенсионерки. Накануне Роман Ч. поссорился с хозяйкой дома. Пожилая женщина обвинила жильца в краже поросенка и выгнала из дома. Спустя сутки мужчина пришел к ней и попросился обратно. Сердобольная дончанка простила его и разрешила жить в пристройке.
Через некоторое время между ними снова возник конфликт. Разгневанный мужчина схватил нож, нанес женщине 13 ранений и перерезал горло. Роман Ч. спрятал тело пенсионерки и скрылся с места происшествия.
Возможно, подозреваемый мог направиться к границе Ростовской области с ЛНР. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».