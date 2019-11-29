В Ростовской области разыскивают мужчину из Санкт-Петербурга, пропавшего более полугода назад



Мужчину, пропавшего в Санкт-Петербурге, разыскивают в Ростовской области. Ориентировка на розыск 46-летнего Андрея Николева появилась 2 декабря.



О нём нет вестей с 20 апреля 2019 года. Мужчина исчез неожиданно, и родные не знают, куда он направлялся. На звонки и сообщения Андрей не отвечает. В поисках участвует поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». В ориентировке указано, что он может находиться в любом районе и городе России.



Рост пропавшего — 175 сантиметров, телосложение плотное. У него светло-русые волосы и серые глаза.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Николаева, просят позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.