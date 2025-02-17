Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области произошло жуткое ДТП с двумя пострадавшими

В Ростовской области произошло жуткое ДТП с двумя пострадавшими
В Ростовской области в Аксайском район столкнулись автомобили ВАЗ и грузовой автомобиль «Хендай». В результате аварии были госпитализированы два человека. ДТП случилось 17 февраля.

По трассе «Северный подъезд к Ростову-на-Дону» следовал водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-2101». По дороге также ехал автомобилист за рулем грузового автомобиля «Хендай». Около 14:10 машины столкнулись. В результате ДТП 34-летний водитель и 29-летний пассажир легковушки ВАЗ получили многочисленные травмы.

По информации спасателей Аксайского района, пострадавшие были госпитализированы в медучреждение.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.