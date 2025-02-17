В Ростовской области произошло жуткое ДТП с двумя пострадавшими

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В Ростовской области в Аксайском район столкнулись автомобили ВАЗ и грузовой автомобиль «Хендай». В результате аварии были госпитализированы два человека. ДТП случилось 17 февраля.По трассе «Северный подъезд к Ростову-на-Дону» следовал водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-2101». По дороге также ехал автомобилист за рулем грузового автомобиля «Хендай». Около 14:10 машины столкнулись. В результате ДТП 34-летний водитель и 29-летний пассажир легковушки ВАЗ получили многочисленные травмы.По информации спасателей Аксайского района, пострадавшие были госпитализированы в медучреждение.