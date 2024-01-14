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В Ростовской области при взрыве газового баллона пострадал человек

В Ростовской области при взрыве газового баллона пострадал человек
В станице Манычской Ростовской области человек пострадал при взрыве газового баллона. Огонь вспыхнул в переулке Совхозном, 11.

Взрыв произошел около 15:04. Очевидцы испугались и вызвали МЧС. К приезду спасателей пламя охватило площадь в 20 квадратов. Для тушения огня привлекли шесть спасателей на двух автоцистернах.

Как рассказали жители Donday.ru, в доме проживал пенсионер. Он получил сильные ожоги.

В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что личность пострадавшего устанавливают.
Фото: DonDay.ru.
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