В Ростовской области при взрыве газового баллона пострадал человек

Фото: DonDay.ru.

В станице Манычской Ростовской области человек пострадал при взрыве газового баллона. Огонь вспыхнул в переулке Совхозном, 11.Взрыв произошел около 15:04. Очевидцы испугались и вызвали МЧС. К приезду спасателей пламя охватило площадь в 20 квадратов. Для тушения огня привлекли шесть спасателей на двух автоцистернах.Как рассказали жители Donday.ru, в доме проживал пенсионер. Он получил сильные ожоги.В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что личность пострадавшего устанавливают.