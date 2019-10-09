В Ростовской области при столкновении легковушки с фурой пострадал 21-летний водитель



В Аксайском районе Ростовской области при столкновении легковушки с большегрузом пострадал 21-летний водитель. ДТП случилось на 1 037-м километре трассы М-4 «Дон» около 17 часов 11 октября.



Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области, парень за рулем «Хендай Солярис» при развороте нарушил ПДД, не уступив дорогу фуре «ДАФ», и врезался в нее.



В результате столкновения иномарку отбросило в отбойник, а сам водитель был госпитализирован с травмами различной тяжести. Находившийся за рулем фуры 30-летний мужчина от медицинской помощи отказался.



Обстоятельства аварии уточняются сотрудниками постовой службы.