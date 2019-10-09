Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области при столкновении легковушки с фурой пострадал 21-летний водитель

В Ростовской области при столкновении легковушки с фурой пострадал 21-летний водитель
В Аксайском районе Ростовской области при столкновении легковушки с большегрузом пострадал 21-летний водитель. ДТП случилось на 1 037-м километре трассы М-4 «Дон» около 17 часов 11 октября.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области, парень за рулем «Хендай Солярис» при развороте нарушил ПДД, не уступив дорогу фуре «ДАФ», и врезался в нее.

В результате столкновения иномарку отбросило в отбойник, а сам водитель был госпитализирован с травмами различной тяжести. Находившийся за рулем фуры 30-летний мужчина от медицинской помощи отказался.

Обстоятельства аварии уточняются сотрудниками постовой службы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.