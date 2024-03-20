В Ростовской области при пожаре в доме пострадал пенсионер
В Ростовской области 76-летний мужчина пострадал при пожаре в частном доме. Происшествие случилось 19 марта в хуторе Петровском.
По предварительным данным, огонь разгорелся в доме на улице Мира. В жилище вспыхнули вещи. Хозяин хотел самостоятельно потушить пламя, однако ничего не вышло. Соседи заметили, что постройка горит, и вызвали сотрудников МЧС.
Всего за пару минут огонь уничтожил 32 квадратных метра домовладения.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара 76-летнего мужчину с ожогами доставили в больницу.