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В Ростове из-за строительства газопровода перекроют движение на пяти улицах

В Ростове из-за строительства газопровода перекроют движение на пяти улицах
В Ростове 23 октября начнется строительство газопровода, в связи с этим движение на улицах будет ограничено на месяц. Дороги перекроют на Береговой, на улице 30-й линии, Ковалевской, Калининградской и по улице Народного Ополчения. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

Пути объезда Социалистической нужно будет искать с 24 октября по 24 ноября. Прокладка газопровода на этой улице также ограничит движение транспорта.

Ростовчанам следует заранее планировать свой маршрут, чтобы временные ограничения не застали водителей врасплох.
Фото: Ростов ру.
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