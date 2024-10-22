В Ростове из-за строительства газопровода перекроют движение на пяти улицах

Фото: Ростов ру.

В Ростове 23 октября начнется строительство газопровода, в связи с этим движение на улицах будет ограничено на месяц. Дороги перекроют на Береговой, на улице 30-й линии, Ковалевской, Калининградской и по улице Народного Ополчения. Об этом сообщает городской департамент автодорог.Пути объезда Социалистической нужно будет искать с 24 октября по 24 ноября. Прокладка газопровода на этой улице также ограничит движение транспорта.Ростовчанам следует заранее планировать свой маршрут, чтобы временные ограничения не застали водителей врасплох.