Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области при пожаре в своем доме сгорел 44-летний мужчина

В Ростовской области при пожаре в своем доме сгорел 44-летний мужчина

В Красном Сулине при пожаре в собственном доме сгорел 44-летний мужчина. Возгорание произошло около трех часов ночи 30 января на улице Магистральной, 11.

Жильцы соседних домов проснулись от громких хлопков и едкого запаха дыма. Они выбежали во двор и увидели, что жилище уже практически полностью охвачено огнем. Очевидцы сразу вызвали пожарных. К моменту прибытия спасателей пламя распространилось на 24 квадратах.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в тушении пожара участвовали три расчета. Когда возгорание было ликвидировано, на пепелище спасатели нашли обгоревший труп хозяина дома. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

По словам соседей, мужчина жил там со своей матерью, вел асоциальный образ жизни, часто пил и курил. Скорее всего, именно непотушенный окурок и стал причиной пожара.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.