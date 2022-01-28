В Ростовской области при пожаре в своем доме сгорел 44-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Красном Сулине при пожаре в собственном доме сгорел 44-летний мужчина. Возгорание произошло около трех часов ночи 30 января на улице Магистральной, 11.Жильцы соседних домов проснулись от громких хлопков и едкого запаха дыма. Они выбежали во двор и увидели, что жилище уже практически полностью охвачено огнем. Очевидцы сразу вызвали пожарных. К моменту прибытия спасателей пламя распространилось на 24 квадратах.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в тушении пожара участвовали три расчета. Когда возгорание было ликвидировано, на пепелище спасатели нашли обгоревший труп хозяина дома. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.По словам соседей, мужчина жил там со своей матерью, вел асоциальный образ жизни, часто пил и курил. Скорее всего, именно непотушенный окурок и стал причиной пожара.