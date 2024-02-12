В Ростовской области при пожаре погибла годовалая девочка

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В хуторе Савоськин Ростовской области при пожаре погибла годовалая девочка. ЧП произошло 12 февраля.Предварительно, огонь вспыхнул около 14:00 в доме на улице Октябрьской, 16. Пожар начался в одной из комнат и распространился по натяжному потолку. Весь дом мгновенно оказался в дыму. В это время в доме находились девятилетний мальчик и две его сестры, годовалая и трехлетняя. Старший ребенок выбежал на улицу и стал звать на помощь. На место первыми приехали добровольцы и вынесли одну из девочек из огня. Вторую малышку вынес отец. Однако младшая скончалась в карете скорой помощи. Ее сестру отвезли в больницу в тяжелом состоянии.Огонь успел распространиться на десять квадратных метров. Пожар потушили примерно через час.В ГУ МЧС сообщили, что есть две версии случившегося: короткое замыкание или неисправность газового оборудования.