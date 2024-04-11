В Ростовской области после аварии четыре человека, включая детей, зажало в авто

Фото: ДПЧС Ростовской области

На трассе в Ростовской области в двух легковушках зажало четверо человек, включая детей. Происшествие случилось недалеко от хутора Ленинский 10 апреля.Предварительно, «Лачети» столкнулась с «Нивой». Удар был настолько сильным, что машины буквально сложились «гармошкой». В результате ДТП пассажиры выбраться самостоятельно уже не смогли.На место очевидцы вызвали спасателей. С помощью специальной техники сотрудники смогли вытащить пассажиров из транспорта.В ДПЧС по Ростовской области сообщили, что всех пострадавших доставили в больницу.