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В Ростовской области после аварии четыре человека, включая детей, зажало в авто

В Ростовской области после аварии четыре человека, включая детей, зажало в авто
На трассе в Ростовской области в двух легковушках зажало четверо человек, включая детей. Происшествие случилось недалеко от хутора Ленинский 10 апреля.

Предварительно, «Лачети» столкнулась с «Нивой». Удар был настолько сильным, что машины буквально сложились «гармошкой». В результате ДТП пассажиры выбраться самостоятельно уже не смогли.

На место очевидцы вызвали спасателей. С помощью специальной техники сотрудники смогли вытащить пассажиров из транспорта.

В ДПЧС по Ростовской области сообщили, что всех пострадавших доставили в больницу.
Фото: ДПЧС Ростовской области
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