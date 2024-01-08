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На Дону в ДТП пострадали четверо человек, включая двух детей

На Дону в ДТП пострадали четверо человек, включая двух детей
В Ростовской области в аварии пострадали четыре человека, из которых двое — дети. ДТП случилось 8 января в Орловском районе.

Около 15:00 мужчина на джипе «Чероки» ехал по автодороге от Семикаракорска в сторону поселка Красноармейского (Орловский район). В какой-то момент он не справился с управлением и на полном ходу влетел в «Киа Рио». От удара легковое авто отбросило на встречную полосу, прямо на «Тойоту Камри».

В результате ДТП травмы получил 72-летний водитель «Киа» и три пассажира «Тойота»: 32-летняя женщина, 11-летняя девочка и 7-летний мальчик. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, их с травмами доставили в больницу.
Фото: DonDay.ru.
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